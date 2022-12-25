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11:28, 25 декабря 2022Наука и техника

В Японии признали советский Ан-12 шедевральным

Traffic News: японский специалист Масао Танэяма признал советский Ан-12 шедевральным

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Японии признали советский самолет Ан-12 шедевральным. Такой вывод сделал эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма. В статье он также рассказал об особенностях советского транспортного самолета.

По его словам, всего в Советском Союзе были построены 1243 единицы Ан-12. Танэяма отметил, что это «шедевральный транспортный самолет восточного блока».

Он объяснил, что характеристики взлета с коротких взлетно-посадочных полос и посадки превосходны, так как Ан-12 достаточно всего лишь 600 метров для движения по земле. Помимо этого, японский специалист оценил вместительность самолета: на его борт можно брать сотню десантников.

В числе отличительных особенностей Ан-12 — надежность, способность работать в сложной климатической обстановке и простота в использовании техники. Кроме того, советский самолет хорошо оснащен носовыми иллюминаторами для обеспечения хорошего обзора, считает Танэяма.

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Варвара Кошечкина
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