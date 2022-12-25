В Иране ответили на угрозы атаки Украины

Журналист Реза Аббаси: Киев вернется в доиндустриальную эпоху в случае атаки на Иран

Иранский журналист Реза Аббаси на своей странице в Twitter назвал Киеву последствия в случае атаки на Тегеран.

«Малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение», — высказался Аббаси.

Ранее в офисе Зеленского призвали ударить по иранским заводам по производству беспилотников. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Иран якобы планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций». В связи с эти политик заявил, что нужно ликвидировать предприятия, производящие беспилотники.