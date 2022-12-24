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16:59, 24 декабря 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского призвали ударить по иранским заводам по производству дронов

Советник главы офиса Зеленского призвал ликвидировать производство дронов в Иране

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. Об этом он написал в своем Twitter.

Подоляк заявил, что Иран якобы планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций». В связи с эти политик сообщил, что нужно ликвидировать предприятия, производящие беспилотники.

«Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков», — написал Подоляк.

Украинская сторона считает, что Иран поставляет в Россию беспилотники Shahed-136 и Mohajer-6.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал президента Украины Владимира Зеленского не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках вооружения России. Дипломат заявил, что государство не отправляло никакой военной техники ни одной стороне.

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Никита Савин
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