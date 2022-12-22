Иран призвал Зеленского не испытывать терпение необоснованными обвинениями

МИД Ирана призвал Зеленского не испытывать терпение необоснованными обвинениями

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал президента Украины не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках вооружения России. Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что Иран неоднократно реагировал на заявления Киева в отношении претензий о передаче беспилотников, и заявил, что государство не отправляло никакой военной техники ни одной стороне.

Он также призвал президента Украины извлечь урок из судеб государств, которые радовались поддержке США.

Ранее Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.

В конце августа стало известно, что Иран отправил в Россию беспилотники — предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москве неизвестно о соглашении двух стран о производстве БПЛА.

