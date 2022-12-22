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23:45, 22 декабря 2022Мир

Иран призвал Зеленского не испытывать терпение необоснованными обвинениями

МИД Ирана призвал Зеленского не испытывать терпение необоснованными обвинениями
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал президента Украины не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках вооружения России. Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что Иран неоднократно реагировал на заявления Киева в отношении претензий о передаче беспилотников, и заявил, что государство не отправляло никакой военной техники ни одной стороне.

Он также призвал президента Украины извлечь урок из судеб государств, которые радовались поддержке США.

Ранее Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.

В конце августа стало известно, что Иран отправил в Россию беспилотники — предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москве неизвестно о соглашении двух стран о производстве БПЛА.

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Марина Совина
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