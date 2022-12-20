Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России

Иран ответил на обвинения СБ ООН о передаче РФ беспилотников в нарушение резолюции 2231

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России и напомнил, что поставки оружия Тегераном не запрещены, пишет РИА Новости.

По его словам, передача оружия Ираном и Ирану больше не запрещена резолюцией 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. «Я бы хотел коснуться беспочвенных обвинений о том, что Иран передал России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) якобы в нарушении резолюции 2231», — уточнил он.

По словам политика, раньше поставки вооружений были возможны только с разрешения Совбеза (СБ) ООН, но данный документ прекратил действие 18 октября 2020 года. «А значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к резолюции 2231», — подчеркнул он.

Политик напомнил, что согласно параграфу 4а приложения Б резолюции одобрение СБ ООН требовалось только «если экспортирующее государство заявляет, что соответствующие предметы могут содействовать развитию систем доставки ядерного оружия». Постпред добавил, что Тегеран не передавал Москве ничего, что касалось бы данного раздела.

Еще в конце августа сообщалось, что Иран отправил в Россию беспилотники, предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Тогда речь шла о сотнях БПЛА. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве ничего неизвестно о соглашении России и Ирана о производстве беспилотников.