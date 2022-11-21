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12:43, 21 ноября 2022Россия

Кремль прокомментировал «соглашение» России и Ирана по беспилотникам

Песков заявил, что Кремлю ничего неизвестно о договоренности России и Ирана по дронам

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве ничего неизвестно о соглашении России и Ирана о производстве беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал информацию, которая появилась в газете The Washington Post. По данным издания, в начале ноября Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов на территории России.

«Я не знаю, откуда взяли эту информацию в The Washington Post. Нужно к ним обращаться», — прокомментировал ситуацию Песков.

The Washington Post также утверждает, что Тегеран в обмен на это получит «существенные экономические и политические выгоды». Собеседники газеты полагают, что Тегеран, переместив сборку дронов в Россию, тем самым хочет избежать возможных санкций со стороны западных стран.

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Варвара Кошечкина
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