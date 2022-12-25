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08:58, 25 декабря 2022Наука и техника

Россиянам рассказали о важных деталях при покупке подержанного смартфона

Специалист Богатырева: при покупке подержанного смартфона нужно проверить его по IMEI

Фото: Unsplash

Часто люди предпочитают новым смартфонам покупку подержанного устройства. Специалист Елена Богатырева в беседе с RT рассказала о важных деталях при приобретении такого устройства.

В первую очередь, Богатырева посоветовала проверить смартфон по IMEI. Например, у каждого iPhone есть идентификатор из 15 цифр. Обычно он прописан в трех местах: на лотке сим-карты или внутри лотка на корпусе смартфона, на коробке, а также в меню «Об этом устройстве», отметила эксперт.

По словам специалиста, важно проверить букву, с которой начинается обозначение модели: F — официально восстановленный, N — смартфон меняли по программе сервисной гарантийной замены, P — персонализированный с гравировкой. Если в начале буква M, а продавец говорит, что устройство восстанавливалось — речь идет о несертифицированном ремонте.

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Богатырева напомнила, что продавец может легко заблокировать устройство через функцию «Найти iPhone» и потребовать доплату за возобновление работы. Кроме того, важно активировать смартфон на месте и через личную сим-карту, а также необходимо проверить датчики влаги и кнопки.

Ранее пользователи самых дорогих смартфонов Apple рассказали о появлении связанного с экраном брака. По словам пользователей, на экранах телефонов были обнаружены зеленые и желтые горизонтальные полосы. Подобные артефакты обычно возникали в тот момент, когда владельцы разблокировали или включали свои устройства.

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Юлия Мискевич
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