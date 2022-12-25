Премьер-министр Белоруссии заявил о дефляции в стране

Премьер-министр Головченко: власти Белоруссии третий месяц подряд фиксируют дефляцию

Власти Белоруссии третий месяц подряд фиксируют дефляцию, заявил премьер-министр Роман Головченко в эфире программы «Вопрос номер один». Об этом сообщает БелТА.

«Хотя до этого годовой уровень был 17 процентов, думаю, мы выйдем на 12-13 процентов по итогам года», — сказал он.

Политик добавил, что внутренних проинфляционных факторов не было, так как «макроэкономика сбалансирована, валютный рынок сбалансирован, курс белорусского рубля в течение года укреплялся по отношению к корзине валют». «Все это пресловутая импортируемая инфляция», — сказал он.

Ранее белорусский премьер сообщил, что Россия впервые зафиксирует цены на газ для Белоруссии на срок в три года. Он пояснил, что решение принято для того, «чтобы была стабильность и мы могли в своих макроэкономических прогнозах исходить из конкретных цифр». По словам Головченко, стоимость базируется на предложении Минска, поэтому «что для белорусов, что для промышленности все будет стабильно и комфортно».

