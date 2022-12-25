«Человек-слон» рассказал о своем заболевании

В Шотландии мужчина с ринофимой перенес две операции и вернулся к нормальной жизни

56-летний житель шотландского города Дамбартон Алан Финдли с ринофимой рассказал о своем заболевании и о том, как вернулся к нормальной жизни спустя несколько лет лечения. Об этом сообщает Daily Record.

У Финдли всегда была розацеа — хроническое кожное заболевание, проявляющееся покраснением кожных покровов. Однако в 2018 году он начал замечать, что его нос опухает. «Складки начали появляться с правой стороны. В течение года они увеличились, но не до такой степени, как позже», — вспоминает Финдли. Он обратился к дерматологу и пластическому хирургу. У него диагностировали ринофиму — опухолевидное доброкачественное изменение кожи носа, приводящее к гипертрофии всех элементов носа. Врачи сообщили, что пациенту потребуется сложная операция, однако придется долго ждать ее проведения.

В течение следующих двух лет Финдли не мог попасть к врачу общей практики. Он принимал лекарства, но его состояние ухудшалось, а нос становился все больше. Заболевание негативно повлияло на психическое здоровье мужчины: он перестал выходить на улицу, общаться с людьми и стал ненавидеть свое отражение. «Мне казалось, что я похож на "человека-слона"», — говорит он. Жена Финдли уговорила его обратиться в частную клинику, специализирующуюся на лечении ринофимы лазером. Мужчина перенес две сложные операции с перерывом в два месяца.

После процедур Финдли сразу почувствовал себя новым человеком. Уже через несколько месяцев его нос стал выглядеть как прежде. К Финдли вернулась уверенность в себе, и он снова захотел общаться с людьми. «Рождество в этом году будет другим, во мне гораздо больше уверенности. Я буду выходить в свет», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что в США врачи удалили пациенту гнойную опухоль на носу, которая выросла до размеров его головы и выделяла неприятный запах. Мужчина не мог есть, на улице его боялись люди, а трудоустроиться с такой проблемой было практически невозможно.