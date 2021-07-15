Врачи удалили с носа мужчины опухоль размером с его голову

Врачи удалили жителю Сан-Антонио, штат Техас, гнойную опухоль на носу, которая выросла до размеров его головы и выделяла неприятный запах, пишет Daily Mail.

60-летний бывший сталевар по имени Роджер (Roger) обнаружил небольшой прыщ на носу еще 11 лет назад. Спустя время он превратился в большую шишку, в итоге на лице у мужчины выросли две большие ринофимы. Новообразования мешали мужчине свободно дышать. Кроме того, в них скапливался гной, который источал неприятный запах, привлекая мух.

Отчаявшийся мужчина обратился к врачу. Новообразования удалили во время реалити-шоу Dr Pimple Popper. Доктора Райан Осборн и Джейсон Гамильтон согласились оказать услугу бесплатно через благотворительный фонд. «У меня на носу был большой старый нарост. И только две маленькие дырочки. Я не мог дышать из-за тяжести опухоли», — объяснил пациент. Мужчина добавил, что проблемы со здоровьем подкосили его социальную жизнь. Он не мог есть, на улице его боялись люди, а трудоустроиться с такой проблемой практически невозможно.

После операции мужчина долго восстанавливался. По его словам, теперь его нос выглядит великолепно.

Ринофима — это прогрессирующее заболевание кожи, поражающее нос. Оно возникает из-за образования рубцовой ткани, а также увеличения желез, вырабатывающих жир на коже.

Ранее врачи в США удалили смертельную опухоль размером с дыню с лица пятилетней эфиопской девочки Нагалем Алафи. Интенсивная операция длилась 12 часов. С рождения дочери семья Алафи не имела доступа к специализированной медицинской помощи, девочка страдала от сосудистой аномалии на лице. Из-за новообразования родители стремились не выпускать девочку из дома.