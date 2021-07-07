Пятилетней девочке удалили смертельную опухоль размером с дыню

Медики в Нью-Йорке удалили смертельную опухоль размером с дыню с лица пятилетней эфиопской девочки. Интенсивная операция длилась 12 часов, пишет New York Post.

Пятилетняя Нагалем Алафа (Nagalem Alafa) из эфиопской деревни не обладала доступом к специализированной медицинской помощи, с рождения страдая от «сосудистой аномалии» на лице. Из-за новообразования родители стремились не выпускать девочку из дома, поэтому она не могла посещать школу и общаться со сверстниками.

Доброкачественная опухоль на лице развивалась с момента рождения девочки. Если бы ее не удалили, пятилетняя Нагалем могла бы умереть от голода или задохнуться.

Доктор Милтон Уэйнер, осуществивший операцию вместе с Терезой О., заявил, что по шкале от 1 до 10 процедуру можно охарактеризовать как 12. В больнице объяснили, что хирургам приходилось «осторожно перемещаться по ветвям нервов и жизненно важных артерий», которые могли вызвать паралич, серьезную кровопотерю и смерть, если бы их случайно разорвали.

Операция прошла успешно. Когда девочка покинула операционную, ее отец Матиос Алафа Хайле (Matios Alafa Haile) упал на колени и поблагодарил бога за помощь. «Раньше я плакал, а теперь улыбаюсь и славлю бога и врачей», — признался он.

Ранее ребенок с зафиксированной впервые в истории уникальной аномалией родился в Ираке. Мальчик появился на свет с тремя пенисами. Поскольку гениталии не были до конца сформированы, медики приняли решение удалить их.