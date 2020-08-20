Девочка родилась с опухолью в полтора раза большее ее тела и выжила

Жительница австралийского города Дарвин на Северной территории Австралии родила девочку с огромной опухолью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В начале 2019 года 31-летняя Ленэ (Lenai) узнала, что беременна долгожданным вторым ребенком. Но на 18-й неделе беременности она начала страдать от сильной утренней тошноты.

В мае во время ультразвукового сканирования на 20-й неделе врачи сообщили Ленэ и ее мужу Мэтту (Matt), что на копчике ребенка есть крупный нарост. Дальнейшие обследования показали, что это тератома — редкий вид врожденной опухоли у детей, который возникает в основании копчика.

Несмотря на то, что опухоль была доброкачественной, доктора предположили, что дочь Ленэ может оказаться мертворожденной, и предложили ей сделать аборт. Австралийка и ее муж отказались прерывать беременность.

В июле Ленэ провели кесарево сечение. Женщина родила девочку, которую назвали Заля (Zalya). Ребенок весил около килограмма, а на копчике девочки располагалась гигантская опухоль, которая весила полтора килограмма.

Через несколько дней после рождения Заля перенесла шестичасовую операцию по удалению опухоли. Во время хирургического вмешательства ее несколько раз реанимировали и делали пять переливаний крови.

Только через десять дней после этого Ленэ смогла впервые взять дочь на руки. Мать и ребенка выписали из больницы через 57 дней после родов.

«Ко мне обращались несколько женщин и спрашивали об истории моей дочери. Они говорили, что беременны, и у их детей диагностировали тератому. Я знаю, что они чувствуют, поэтому я всегда рада поделиться историей своей дочери», — сказала мать девочки.