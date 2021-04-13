Женщине заменили часть языка кожей с ноги и лишили возможности есть и целоваться

Жительнице Лондона, Англия, пришлось перенести операцию по замене части языка кожей с ноги, чтобы избавиться от злокачественной опухоли. Как сообщает издание Daily Mail, это лишило ее возможности нормально есть и целоваться.

В 2018 году у 46-летней на тот момент Аннабель Ловик (Annabel Lovick) диагностировали несахарный диабет. Это заболевание возникает из-за нехватки гормона вазопрессина, который регулирует количество жидкости в организме. В январе 2020 года у пациентки выявили рак.

В феврале 2020 года Ловик пришлось перенести десятичасовую операцию по удалению трети языка, рассечению левой части шеи и удалению лимфатических узлов.

Врачи удалили опухоль и заменили часть языка кожей с ноги. При этом на использованном ими трансплантате остались волосы. Чтобы пациентка случайно не откусила свой новый язык, хирургам пришлось удалить ей несколько зубов. Британке пришлось перенести трахеостомию — процедуру, при которой в трахее делается искусственное отверстие. «Я чувствовала себя совершенно беспомощной, опухшей и выглядела ужасно», — пояснила она.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, хотя теперь Ловик не может показывать язык, облизывать губы, целоваться, есть или глотать.

Британка старается сохранять позитивный настрой, ее поддерживают семья и возлюбленный. Она стала квалифицированным инструктором по персональному росту и практикует нейролингвистику. Ловик надеется, что ее опыт поможет другим людям пережить тяжелые времена.

Ранее сообщалось, что жительнице Великобритании удалили язык из-за образовавшейся внутри раковой опухоли, а затем восстановили его. В проведении сложной операции, которая длилась 15 часов, участвовали 29 специалистов.