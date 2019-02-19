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Больной раком пациентке удалили язык и восстановили его из руки

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Жительнице Великобритании удалили язык из-за образовавшейся внутри раковой опухоли, а затем восстановили его. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джоанна Смит (Joanna Smith) из английского города Клэпхэм, графство Бедфордшир, обратилась к врачу в октябре 2018 года с жалобой на образовавшуюся во рту язву. Лечащий врач прописал пациентке специальный гель и отправил домой, однако вскоре назначил биопсию из-за стремительного роста воспаления.

Проведенное обследование выявило, что у 58-летней британки рак языка. Медики заявили о необходимости незамедлительного хирургического вмешательства: по словам врачей, без операции пациентка прожила бы от шести до восьми месяцев.

В январе 2019 года женщине удалили практически весь язык, оставив небольшой участок органа для последующего восстановления. Врачам также пришлось удалить гланды и большую часть зубов женщины. В проведении сложной операции, которая длилась 15 часов, участвовали 29 специалистов.

Изначально хирурги использовали кожу, мышцу и вену правой ноги больной, однако в ходе процедуры ткани трансплантата повредились и не прижились. Затем, пока Смит была под наркозом, хирурги попросили у ее семьи дать официальное разрешение для проведения еще одной операции на восстановление языка. «Они спросили мою дочь, и она ответила: "Все, что угодно, лишь бы спасти маме жизнь"», — пояснила женщина. В последующие пять часов язык пациентки успешно воссоздали при помощи кожи и вены из ее левой руки.

В результате успешно проведенного лечения Смит избавилась от рака. Она может свободно говорить, пить и есть любую пищу. Как отмечает сама женщина, ее голос слега изменился, и язык утратил вкусовые рецепторы. Пациентка провела 11 дней под присмотром врачей, прежде чем ее выписали домой. Теперь доктора ждут, когда она восстановится после операции, чтобы трансплантировать удаленные зубы.

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