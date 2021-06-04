Аппарат МРТ засосал инвалидную коляску с пациенткой и травмировал женщину

В Одессе аппарат МРТ засосал инвалидную коляску, в которой находилась пациентка. Женщина получила травмы и была госпитализирована, об этом сообщается в сюжете программы ТСН, который опубликован на YouTube.

Несчастный случай произошел второго июня в одной из частных клиник, причиной стало несоблюдение правил безопасности, рассказал адвокат медицинского учреждения Анатолий Богачев. Виновницей явилась медсестра, которая сопровождала пациентку на процедуру томографии.

Материалы по теме 72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось? Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?

Юрист пояснил, что в помещении, где находится аппарат МРТ, присутствует сильное магнитное поле даже после процедуры. Сотрудница клиники завезла туда металлическую коляску, и ее затянуло внутрь прибора вместе с сидящей в ней женщиной.

Травмы получила не только пациентка в инвалидном кресле, но и сама медсестра. Кроме того, вышло из строя устройство стоимостью 100 тысяч долларов. По словам адвоката, перед процедурой был проведен инструктаж по технике безопасности со всеми участниками обследования, после чего они поставили под ним подписи. Клиника предоставила этот документ правоохранительным органам.

Ранее на Украине в одной из больниц города Хмельницкий врачи удалили пациенту здоровый глаз вместо опухоли. Два года назад Василь Племьяник пожаловался на боль в глазу. У него диагностировали язву роговицы и удалили глаз, так как, по словам врачей, «там уже все сгнило», однако боли у мужчины не прошли. После этого специалисты из Киева обнаружили, что неприятные ощущения были вызваны опухолью, которая давила на орган зрения и образовалась более 15 лет назад.