Украинские врачи по ошибке удалили пациенту глаз вместо опухоли

На Украине в одной из больниц города Хмельницкий врачи удалили пациенту здоровый глаз вместо опухоли. Об этом стало известно из сюжета программы ТСН, который опубликован на YouTube.

Два года назад Василь Племьяник пожаловался на боль в глазу. У него диагностировали язву роговицы и удалили глаз, так как, по словам врачей, «там уже все сгнило».

Однако со временем боль не прекращалась и становилась только сильнее. Когда пациента госпитализировали в Институт нейрохирургии в Киеве, врачи обнаружили, что неприятные ощущения были вызваны опухолью. Медики отметили, что новообразование, которое уже проросло в горло и правую ноздрю, появилось не менее 15 лет назад, и направили больного на операцию по удалению опухоли.

«Глаз, оказывается, был здоров, опухоль на него давила», — в слезах призналась журналистам дочь пациента.

Врачи института заявили, что поражены некомпетентностью коллег. Заведующий отделением Владимир Федирко отметил, что не понимает, как пациента могли отправить на ампутацию глаза, не проведя ни компьютерную, ни магнитно-резонансную томографию (КТ и МРТ). «Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено», — подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси трансплантологи пересадили почку не тому пациенту, так как перепутали его с полным тезкой. Изначально нуждавшегося в органе больного успешно прооперировали шесть дней спустя.