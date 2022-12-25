Reuters: к 2030 году Европа покроет лишь 40% ожидаемого спроса на металлы и сырье

Европа сможет покрыть только 40 процентов ожидаемого спроса лития, необходимого для батарей электропитания, к 2030 году. Такие данные опубликовало агентство Reuters со ссылкой на европейскую добывающую компанию.

Авторы напомнили, что на данный момент Европа импортирует от 75 до 100 процентов большинства металлов, что делает ее уязвимой в новом возможном эпизоде торговой войны.

«Если все европейские проекты по добыче лития будут реализованы, они смогут удовлетворить около 40 процентов ожидаемого спроса в 600 000 тонн к 2030 году», — пишет агентство.

Россия, напротив, богата необходимыми металлами: никелем, палладием и кобальтом, что делает ее лидером по переработке и добыче промышленных элементов совместно с Китаем, отметили авторы Reuters.