Эрдоган пообещал новые данные по газовому месторождению в Черном море

Эрдоган пообещал обнародовать новые данные по газовому месторождению в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обнародовать в понедельник, 26 декабря, новые данные по газовому месторождению в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

«Работы по поставкам газа с месторождения в Черном море продолжаются в круглосуточном режиме. В понедельник будут обнародованы новые данные по энергоресурсам», — заявил турецкий лидер, не приведя при этом какой-либо дополнительной информации.

Ранее газета Sabah сообщала, что Эрдоган вскоре объявит об обнаружении месторождений нефти в Ширнаке.

В октябре сообщалось, что в 2023 году турецкие власти собрались провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море. До этого также стало известно, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку газа с месторождения Сакарья в Черном море.