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08:00, 6 декабря 2022Экономика

В Турции анонсировали заявление Эрдогана на 250 миллиардов долларов

Sabah: Эрдоган объявит об обнаружении месторождений нефти в Ширнаке на 250 млрд долларов
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре объявит об обнаружении месторождений нефти в Ширнаке. Об этом сообщает газета Sabah.

Как сообщил колумнист Явуз Донат в своей статье о запасах нефти, Эрдоган сделает анонс в ближайшие дни. «Согласно информации, полученной Донатом от экспертов в регионе, в Ширнаке бурятся новые скважины и объем запасов значителен. Вот новость, которая сделает Турцию счастливой», — отмечает газета.

Возможный объем добычи сырья на территории у горы Габар оценивается в 5 тысяч баррелей в сутки с возможностью доведения до 20 тысяч. Общий объем нефти может достигать 250 миллиардов долларов.

В октябре сообщалось, что в 2023 году турецкие власти собрались провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море. До этого также стало известно, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку газа с месторождения Сакарья в Черном море.

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Марина Совина
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