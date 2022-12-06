В Турции анонсировали заявление Эрдогана на 250 миллиардов долларов

Sabah: Эрдоган объявит об обнаружении месторождений нефти в Ширнаке на 250 млрд долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре объявит об обнаружении месторождений нефти в Ширнаке. Об этом сообщает газета Sabah.

Как сообщил колумнист Явуз Донат в своей статье о запасах нефти, Эрдоган сделает анонс в ближайшие дни. «Согласно информации, полученной Донатом от экспертов в регионе, в Ширнаке бурятся новые скважины и объем запасов значителен. Вот новость, которая сделает Турцию счастливой», — отмечает газета.

Возможный объем добычи сырья на территории у горы Габар оценивается в 5 тысяч баррелей в сутки с возможностью доведения до 20 тысяч. Общий объем нефти может достигать 250 миллиардов долларов.

В октябре сообщалось, что в 2023 году турецкие власти собрались провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море. До этого также стало известно, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку газа с месторождения Сакарья в Черном море.