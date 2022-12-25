В российском городе участников СВО не пустили в кафе из-за военной формы

«КП»: в Таганроге участников спецоперации не пустили в кафе из-за военной формы

В Таганроге Ростовской области участников специальной военной операции (СВО) не пустили в одно из местных кафе якобы из-за военной формы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В сети появилось видео, на котором женщина за кадром показывает двух мужчин в военной форме без лиц. По словам военных, их не пустили в заведение из-за дресс-кода. Свидетели произошедшего в одном из городских пабликов рассказали, что «абсолютно трезвые и адекватные» парни во время ротации пришли поесть в кафе.

В заведении объяснили отказ впустить военных тем, что сейчас в кафе ежедневно с 19:00 проводятся корпоративы, а мужчины пришли в 23:30. «К сожалению, в это время у нас не было свободных мест, и мы были вынуждены отказать», — заявили сотрудники кафе.

27 ноября стало известно, что в Саратове охранник одного из местных баров отказался впустить участвующего в спецоперации добровольца в военной форме. На появившейся в соцсетях видеозаписи сотрудник заведения заявляет, что никто в форме, за исключением полицейских, войти внутрь не может. Депутат Госдумы от региона Николай Панков заявил, что в связи с инцидентом обратится в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. По его мнению, развлекательное заведение должно понести жесткое наказание.

Позже представитель заведения Кристина Бананова пожаловалась на угрозы сотрудникам от неизвестных из-за отказа пустить участника спецоперации в форме.

