Corriere della Sera: председатель Госсовета Италии и экс-глава МИД Фраттини умер в 65 лет

Председатель Государственного совета Италии, бывший министр иностранных дел страны Франко Фраттини умер в Риме в возрасте 65 лет. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По информации газеты il Messaggero, политик скончался в римской больнице Gemelli, он страдал от онкозаболевания.

Фраттини занимал пост главы МИД Италии с ноября 2002 по ноябрь 2004 и с мая 2008 по ноябрь 2011 года в правительствах под руководством Сильвио Берлускони. Он также был министром по вопросам государственного управления и зампредседателя Еврокомиссии. С 2022 года Фраттини возглавлял Госсовет.

В феврале Фраттини заявил о правоте президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года, когда он призвал развивать многостороннее сотрудничество. Как напомнил итальянский политик, Путин заявил, что необходимо преодолеть однополярность мира. «То есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — пояснил он.

