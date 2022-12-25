Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:12, 25 декабря 2022Мир

Умер экс-глава МИД Италии Франко Фраттини

Corriere della Sera: председатель Госсовета Италии и экс-глава МИД Фраттини умер в 65 лет

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель Государственного совета Италии, бывший министр иностранных дел страны Франко Фраттини умер в Риме в возрасте 65 лет. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По информации газеты il Messaggero, политик скончался в римской больнице Gemelli, он страдал от онкозаболевания.

Фраттини занимал пост главы МИД Италии с ноября 2002 по ноябрь 2004 и с мая 2008 по ноябрь 2011 года в правительствах под руководством Сильвио Берлускони. Он также был министром по вопросам государственного управления и зампредседателя Еврокомиссии. С 2022 года Фраттини возглавлял Госсовет.

В феврале Фраттини заявил о правоте президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года, когда он призвал развивать многостороннее сотрудничество. Как напомнил итальянский политик, Путин заявил, что необходимо преодолеть однополярность мира. «То есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — пояснил он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
Пожар в российском ночном клубе попал на видео
Диетолог рассказала о важных витаминах зимой
Умер экс-глава МИД Италии Франко Фраттини
Британцы захотели отобрать свои дома у украинских беженцев на Рождество
ОАЭ передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов
Составлен топ универсальных бьюти-подарков на Новый год
Российские разведчики нанесли удар по ВСУ на Купянском направлении
Режиссер «Русалочки» прокомментировал выбор темнокожей актрисы на главную роль
В США признали ошибки в течение 30 лет по всем ключевым глобальным вопросам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.