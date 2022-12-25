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17:38, 25 декабря 2022Культура

Певица Гречка попала в больницу

Певица Гречка попала в больницу с подозрением на аппендицит

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Анастасия Иванова, известная под псевдонимом Гречка, попала в больницу. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Гречка опубликовала фотографии из машины скорой помощи и больничной палаты. Она написала, что ее госпитализировали с подозрением на аппендицит. «Но все, вроде бы, нормально. Просто отравление. Слава Богу!» — заявила артистка.

Анастасия Иванова — российская певица, композитор и автор песен. Гречка стала широко известна после появления в комедийном шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант». В эфире она исполнила песню «Люби меня, люби».

Ранее также сообщалось, что Гречка совершила каминг-аут. Исполнительница призналась, что выпустила альбом «Не за что» после расставания с девушкой.

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Алиса Удовик
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