Певица Гречка совершила каминг-аут

Певица Анастасия Иванова, известная под псевдонимом Гречка, совершила каминг-аут. Об этом сообщает издание про российскую квир-культуру «Открытые» в своем Telegram-канале.

Журнал ссылается на интервью изданию Village, в котором исполнительница рассказывает про свой альбом «Не за что». Она говорит, что в этом релизе мало личного, однако он вышел очень сильным.

«Но так получилось, что его выход совпал с моим расставанием с девушкой, и многие знакомые говорили: "Воу, Настя, ты написала "Тысяча моментов", "Это убило меня" о расставании. Мы понимаем твои чувства". Но нет, все эти песни не были написаны для моей бывшей девушки. Впрочем, альбом все-таки поддержал меня, видимо, где-то на подсознательном уровне я написала его для себя», — отметила Гречка.

Ранее артистка раскритиковала песню Manizha для музыкального конкурса «Евровидение». «Я уважаю Manizha, у нее есть талант, она замечательная исполнительница, но ее песня на "Евровидении" для меня отвратительная, потому что она угорает, используя разные словечки. Это же не Comedy Woman», — высказалась Иванова. При этом она отметила, что Manizha, которая в итоге заняла девятую строчку, — более удачный кандидат для участия в фестивале, чем группа Little Big.

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