Гречка отказалась от выступления «только для проголосовавших на выборах»

Певица Гречка отказалась от выступления в Ульяновске после того, как узнала, что билеты на ее концерт пытаются использовать в качестве агитации на выборах. Об этом ее менеджер сообщил TJ в понедельник, 27 августа.

Исполнительница должна была спеть в Железнодорожном районе возле киноконцертного комплекса «Современник» 9 сентября. В этот день в Ульяновской области проходят выборы депутатов шестого созыва Законодательного собрания. Билет на концерт можно было получить только после голосования.

«9 сентября ваучер необходимо обменять на избирательном участке у волонтера на входной билет на концерт (пригласительный). Это можно будет сделать с 8 утра до 19 часов вечера», — объясняется в посте Российского союза молодежи.

Организаторы также сообщили, что количество билетов ограничено, и призвали «заранее побеспокоиться об этом и проголосовать с утра, а не откладывать до позднего вечера».

Гречка выложила в Stories своего Instagram пост, в котором заявила, что ее пытались обмануть и использовать. «Нам этого даже не сказали», — подчеркнула артистка, призвав поклонников задуматься о том, «что происходит в стране».

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