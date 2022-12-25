Кадыров сообщил о прибытии в Чечню Кириенко и Трутнева

Кадыров сообщил о прибытии в Чечню замруководителя администрации президента Кириенко

В Чечню прибыли заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Юрий Трутнев. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram.

«Встретил в международном аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова дорогих гостей», — написал он. По словам Кадырова, Кириенко и Трутнев прибыли в республику с рабочим визитом.

Ранее Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени зампредседателя правительства Чечни Бекхана Таймасханова.

По его словам, такая награда вручена Таймасханову за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

