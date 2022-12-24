Путин наградил зампредседателя правительства Чечни орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени зампредседателя правительства Чечни Бекхана Таймасханова. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.
По его словам, такая награда вручена Таймасханову за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.
«Бекхан Элимсолтоевич является ярчайшим примером исполнительного, принципиального и волевого человека. Это профессионал с большой буквы, который за годы беззаветной службы нашему обществу снискал высокий почет и уважение членов команды Кадырова», — подчеркнул глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что получил орден Александра Невского из рук президента России Владимира Путина. По словам главы республики, подобная награда является большой честью для него.