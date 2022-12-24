Путин наградил зампредседателя правительства Чечни орденом

Кадыров: Путин наградил зампредседателя правительства Чечни Таймасханова орденом

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени зампредседателя правительства Чечни Бекхана Таймасханова. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, такая награда вручена Таймасханову за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

«Бекхан Элимсолтоевич является ярчайшим примером исполнительного, принципиального и волевого человека. Это профессионал с большой буквы, который за годы беззаветной службы нашему обществу снискал высокий почет и уважение членов команды Кадырова», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что получил орден Александра Невского из рук президента России Владимира Путина. По словам главы республики, подобная награда является большой честью для него.