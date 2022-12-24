Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:45, 24 декабря 2022Россия

Путин наградил зампредседателя правительства Чечни орденом

Кадыров: Путин наградил зампредседателя правительства Чечни Таймасханова орденом

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени зампредседателя правительства Чечни Бекхана Таймасханова. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, такая награда вручена Таймасханову за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

«Бекхан Элимсолтоевич является ярчайшим примером исполнительного, принципиального и волевого человека. Это профессионал с большой буквы, который за годы беззаветной службы нашему обществу снискал высокий почет и уважение членов команды Кадырова», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что получил орден Александра Невского из рук президента России Владимира Путина. По словам главы республики, подобная награда является большой честью для него.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о состоянии попавшего под обстрел в Донецке Рогозина
В США оценили сроки использования Украиной ЗРК Patriot
Путин наградил зампредседателя правительства Чечни орденом
Назван способ снизить стресс у домашних животных от новогодних салютов
Тарасова сравнила уровень чемпионата России с мировым
Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp
В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина
ВФУ выпустили три «натовских» снаряда по Донецку
В бундестаге предрекли Германии превращение в государство-банкрота
Протесты курдов во Франции связали с Турцией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.