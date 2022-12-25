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03:39, 25 декабря 2022Россия

Юрист предупредила россиян об опасных кредитах

Юрист Кудерко назвала опасными кредиты, на которые нужно тратить больше половины дохода

Россияне часто прибегают к взятию кредитов или микрозаймов. Юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» назвала и опасные варианты займов.

Речь идет о кредитах, которые превышают предельный уровень долговой нагрузки. По словам Кудерко, все долги, на которые приходится тратить больше половины среднемесячного дохода, опасны. Юрист советует от них отказаться.

Даже самая небольшая сумма с высокими процентами и залогом, к примеру, вещей в ломбарде, чревата убытками. Если в организации предлагают условия, которые не отражены в договоре, лучше отказаться от подписания документов, предупредила специалист.

Ранее специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета» Россия Сергей Григорян рассказал о пяти распространенных мифах о кредитах, которые на самом деле не имеют ничего общего с реальностью.

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Юлия Мискевич
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