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04:08, 24 декабря 2022Экономика

Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах

Финансист Григорян: банки предпочитают выдавать кредиты людям, у которых уже есть займы

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета» Россия Сергей Григорян рассказал о пяти распространенных мифах о кредитах, которые на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Этим он поделился с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что многие заемщики верят, что кредит выдается только людям с идеальной кредитной историей. Однако, подчеркнул он, это не совсем соответствует действительности. Конечно, банки охотнее выдают кредиты заемщикам с хорошей кредитной историей, но кредит могут получить даже те люди, которые допускали просрочки, указал Григорян.

Также, продолжил финансист, существует миф о том, что банки предпочитают заемщиков, которые раньше не оформляли кредиты. По его словам, банки охотнее выдают кредиты людям, которые уже их брали ранее. «Для банка заемщик, который никогда раньше не пользовался кредитами, выглядит точно так же, как и тот, у которого испорчена кредитная история», — пояснил специалист.

Кроме того, добавил Григорян, банк не обращает внимание на общее количество займов обратившегося к нему человека. В этом случае значение имеет лишь показатель кредитной нагрузки, который не должен превышать 50 процентов. Помимо этого, в случае с созаемщиками, когда один из них не способен выплатить свою часть кредита, финансовые обязательства полностью ложатся на второго.

Эксперт также отметил, что некоторые заемщики объявляют себя банкротами в надежде, что долг просто спишется. «Если у вас есть какое-то имущество, его заберут, чтобы погасить ваши долги. Кроме того, банкрот не сможет обращаться за новыми кредитами в течение 5 лет, без указания этого факта», — предупредил он.

Ранее россиянам рассказали, что предновогодние депозиты выгодны в первую очередь самим банкам. Отмечалось, что наибольшую опасность для клиентов банка представляют сложные инвестпродукты.

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Варвара Кузьмина
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