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05:25, 25 декабря 2022Россия

Российские разведчики нанесли удар по ВСУ на Купянском направлении

Российские разведчики 6-й армии нанесли удар по скоплению ВСУ на оборудованных позициях

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Разведчики 6-й армии Вооруженных сил (ВС) России Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар по скоплению войск Украины на оборудованных позициях, обнаруженных в лесополосе на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

После обнаружения с помощью дрона окопов Вооруженных сил Украины (ВСУ) разведчик с позывным «Горелый» передал координаты расчету АГС. Военнослужащие сразу нанесли удар по противнику, при отходе расчета пришлось открыть огонь на поражение из стрелкового оружия.

Разведчик добавил, что удовлетворен проделанной работой.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении до 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении. Российская артиллерия поразила живую силу и военную технику подразделений 14-й механизированной бригады и 92-й мехбригады ВСУ в Харьковской области.

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Марина Совина
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