Минобороны заявило об уничтожении до 50 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 50 украинских военных на купянском направлении

До 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины и два пикапа уничтожены на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, российская артиллерия поразила живую силу и военную технику подразделений 14-й механизированной бригады и 92-й мехбригады ВСУ в Харьковской области.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции России на Украине были уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7222 танка и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3704 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7737 единиц специальной военной автомобильной техники.