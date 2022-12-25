Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ Алексей Маслов умер в 69 лет

Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками вооруженных сил (ВС) РФ Алексей Маслов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна Уралвагонзавод.

Там заявили, что генерал армии скоропостижно скончался в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко. Ему было 69 лет.

В концерне отметили, что «Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня, его вклад в развитие и деятельность Уралвагонзавода сложно переоценить».

Алексей Маслов родился 23 сентября 1953 года в деревне Панское Курской области. Он прошел путь от командира взвода до главнокомандующего сухопутными войсками. Также занимал пост военного представителя России при НАТО. В последние годы являлся специальным представителем «Уралвагонзавода» по военно-техническому сотрудничеству.