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14:03, 25 декабря 2022Россия

Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ Алексей Маслов умер в 69 лет

Фото: wikipedia

Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками вооруженных сил (ВС) РФ Алексей Маслов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна Уралвагонзавод.

Там заявили, что генерал армии скоропостижно скончался в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко. Ему было 69 лет.

В концерне отметили, что «Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня, его вклад в развитие и деятельность Уралвагонзавода сложно переоценить».

Алексей Маслов родился 23 сентября 1953 года в деревне Панское Курской области. Он прошел путь от командира взвода до главнокомандующего сухопутными войсками. Также занимал пост военного представителя России при НАТО. В последние годы являлся специальным представителем «Уралвагонзавода» по военно-техническому сотрудничеству.

Евгений Шульгин
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