В России призвали больше строить СПГ-заводов

Российский экономист Игорь Юшков: в стране необходимо строить больше СПГ-заводов

В России необходимо построить больше заводов для производства сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом, страна сможет стать независимой от партнеров-потребителей топлива. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он объяснил, что те объемы, которые добывались в Западной Сибири и затем шли по газопроводам в европейские страны, нельзя переключить на нынешние СПГ-заводы. У них отдельная база, общие газопроводы до них не доходят, сказал экономист. Кроме того, поставщики сейчас работают по многолетней программе — это тоже усугубляет зависимость России от остальных стран, так как контракты не прерываются.

Юшков рассказал, что России важны договоренности с Китаем. Такие партнерские отношения должны помочь в строительстве «Силы Сибири — 2». Помимо этого, такие договоренности будут помогать осваивать технологию постройки своих заводов по сжижению газа. После этого Россия перестанет зависеть от глобального рынка, констатировал экономист.

В заключение он заявил, что в идеале можно было бы сохранить все возможности и рынки, так как органичный по добыче в России нет. «У нас самые большие запасы газа в мире», — напомнил Юшков. При этом остается открытым вопрос, во что можно монетизировать эти запасы. Запад не заинтересован в сокращении добычи российского газа и снижении поставок, сделал вывод экономист.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что энергоносители страны невозможно заместить и отрезать от мирового рынка. Он заявил, что Россия является важнейшим энергетическим игроком. «Мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи», — подметил он.