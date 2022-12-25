В Уфе пройдет фестиваль новогодних каникул

В Уфе с 31 декабря по 3 января пройдет фестиваль новогодних каникул

В Уфе с 31 декабря по 3 января будет проходить фестиваль новогодних каникул «Терра зима 2023». Об этом сообщает «Молодежная газета».

Жителей и гостей столицы Башкирии будут ждать выступления артистов, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, а также интерактивные активности на свежем воздухе.

Так, 1 января пройдет «Забег обещаний». В этот день люди по всему миру дают себе обещания на год вперед и бегут для достижения своих целей. За забегом последует «Новогодний карнавал», праздничная дискотека и театрализованная интерактивная постановка.

2 января в Уфе празднуют «Зимний Сабантуй» и конкурс самоваров. Гостей праздника также ждут гастрономическая ярмарка, народные гуляния и концерт эстрадных звезд.

3 января состоится Парад конно-санных экипажей и Лыжно-лучный биатлон. Все дни мероприятия гостей также будут ждать горячий чай и угощения на новогоднем фудкорте.

Ранее сообщалось, что в первом в России тематическом парке развлечений Сочи Парк откроется усадьба Деда Мороза. С 24 декабря по 8 января жители и гости города смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовать в мастер-классе по росписи елочных игрушек, увидеть шоу трубачей, новогодний парад, активности в резиденции Бабы Яги и тематические перфомансы.