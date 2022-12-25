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05:32, 25 декабря 2022Мир

ОАЭ передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов

WAM: ОАЭ передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов

Фото: Pixabay

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) передадут населению Украины 2,5 тысячи бытовых электрогенераторов на фоне повреждения энергоинфраструктуры страны. Об этом сообщает агентство WAM.

Уточняется, что 1,2 тысячи генераторов было отправлено в Варшаву 24 декабря, еще половину планируется доставить в январе 2023 года.

Поставки были направлены в рамках пакета гуманитарной помощи Абу-Даби на сумму 100 миллионов долларов, выделенного жителям Украины.

В начале декабря ОАЭ и Украина объявили о намерении начать переговоры по двусторонней торговой сделке, которая, как ожидается, будет заключена к середине следующего года. Как отмечает министр внешней торговли Тани Аль-Зейуди , это «поможет ускорить восстановление экономики Украины и создаст новые возможности для экспортеров, инвесторов и производителей». «Для нас Украина является ключевым торговым партнером», — сказал Аль-Зейуди.

Марина Совина
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