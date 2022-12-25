WAM: ОАЭ передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) передадут населению Украины 2,5 тысячи бытовых электрогенераторов на фоне повреждения энергоинфраструктуры страны. Об этом сообщает агентство WAM.

Уточняется, что 1,2 тысячи генераторов было отправлено в Варшаву 24 декабря, еще половину планируется доставить в январе 2023 года.

Поставки были направлены в рамках пакета гуманитарной помощи Абу-Даби на сумму 100 миллионов долларов, выделенного жителям Украины.

В начале декабря ОАЭ и Украина объявили о намерении начать переговоры по двусторонней торговой сделке, которая, как ожидается, будет заключена к середине следующего года. Как отмечает министр внешней торговли Тани Аль-Зейуди , это «поможет ускорить восстановление экономики Украины и создаст новые возможности для экспортеров, инвесторов и производителей». «Для нас Украина является ключевым торговым партнером», — сказал Аль-Зейуди.