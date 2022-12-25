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03:58, 25 декабря 2022Мир

Венгрия предупредила об «опасной ситуации» из-за роста цен на энергоносители

Премьер Венгрии Орбан заявил, что рост цен на энергоносители обошелся стране в €10 млрд
СюжетСанкции против России:

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью газете Magyar Nemezet, что рост цен на энергоносители на фоне украинского конфликта и санкций против России стоил экономике страны 10 миллиардов евро.

По словам политика, в прошлом году Венгрия импортировала энергоносители на сумму 7 миллиардов евро, а в этом ей пришлось заплатить 17 миллиардов. Он подчеркнул, что это «большие деньги, которые сегодня уходят из венгерской экономики».

Орбан отметил, что повышение цен подтолкнуло страны Евросоюза «к опасной ситуации».

Ранее Орбан заявил, что Будапешт поддерживает Украину и одновременно проявляет заинтересованность в сохранении экономических отношений с Россией. «Мы смотрим на эти вопросы с точки зрения венгерских, а не чьих-то чужих интересов», — утверждал премьер.

Марина Совина
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