В Венгрии выразили заинтересованность в экономических связях с Россией

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в экономических связях с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet выразил заинтересованность в сохранении экономических отношений с Россией.

Рассуждая о том, каких взглядов придерживается страна во внешней политике, премьер заметил, что государство занимает провенгерскую позицию. Орбан подчеркнул, что Будапешт не отказывается от экономический связей с Россией.

«Мы провенгерские. Мы на стороне венгров в конфликте между Россией и Украиной. Мы на венгерской стороне истории. Мы поддерживаем Украину и помогаем ей, и мы заинтересованы в сохранении суверенной Украины. Но мы также заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Не в наших интересах отказываться от всех экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы с точки зрения венгерских, а не чьих-то чужих интересов», — заявил премьер.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт никогда не поддерживал санкционную политику Евросоюза (ЕС), но никогда не будет накладывать вето на пакеты санкций против России во избежание разрушения европейского единства. Политик отметил, что Венгрия выступает против всех санкций ЕС, потому что «хорошего в санкциях нет».