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22:02, 25 декабря 2022Мир

Названо условие для передачи Киеву американского ЗРК Patriot

Politico: США не передадут Украине ЗРК Patriot, пока ВСУ не пройдут обучение

Фото: Reuters

США не передадут Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, пока военные Украины не пройдут обучение. Такое условие было названо газетой Politico.

По словам представителя Пентагона, система, которая включает в себя несколько вспомогательных машин со станциями управления, радарами и генераторами, скорее всего, не появится на поле боя еще много месяцев.

«Военные не передадут ее Украине до тех пор, пока украинцев полностью не обучат тому, как ее использовать», — отмечается в сообщении.

Источники отмечают, что на обучение украинских солдат нужно несколько месяцев, а для обеспечения работы комплекса требуется 90 прошедших спецподготовку военнослужащих.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме того, американский лидер пообещал обучить Вооруженные силы Украины безошибочному использованию ЗРК Patriot.

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Марина Совина
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