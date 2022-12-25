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08:54, 25 декабря 2022Экономика

Во Франции удивились обилию предметов роскоши в российских магазинах

Radiofrance: российские магазины заполнены предметами роскоши, несмотря на санкции Запада

Фото: Prada

Российские магазины по-прежнему заполнены предметами роскоши мировых брендов, несмотря санкции Запада. Об этом сообщает французская радиостанция Radiofrance со ссылкой на эксперта по продажам Станиславу Нажмитдинову.

Ряд крупных европейских производителей отмечают бессилие перед «многочисленными способами обхода санкций» и считают Россию очень привлекательным рынком, говорится в материале.

«Предметы роскоши доступны для тех, кто хочет их приобрести. Просто сейчас гораздо больше сложностей, связанных с логистикой. Но на самом деле можно найти абсолютно все», — подчеркнула Нажмитдинова.

Ранее известный производитель швейцарских часов Rolex приостановил поставки в Россию после начала военных действий на территории Украины. Весной многие страны, в том числе Япония, Австралия, Великобритания и члены ЕС, ввели запрет на поставки в Россию предметов роскоши, в частности, автомобилей, брендовой одежды, люксовых часов, ювелирных украшений, элитного алкоголя и других дорогостоящих товаров.

Марина Совина
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