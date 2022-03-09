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Rolex приостановит экспорт товаров в Россию

Швейцарский производитель часов Rolex приостановит экспорт товаров на территорию России

Фото: Reuters

Швейцарский производитель часов Rolex приостановит экспорт своих товаров на территорию России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Представитель компании заявил, что сейчас на территории РФ часы бренда продаются независимыми и частными местными ритейлерами, товары для которых были доставлены до 24 февраля.

Ранее британский производитель товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Черный жемчуг, Лесной бальзам, Domestos, Cif и другие) заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию. При этом компания продолжит продажу жителям России произведенных внутри страны повседневных предметов первой необходимости и гигиенических средств.

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Марина Совина
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