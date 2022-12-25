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08:05, 25 декабря 2022Культура

Опубликована вступительная сцена из приквела «Ведьмака»

Netflix опубликовал вступительную сцену из сериала «Ведьмак: Происхождение»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал вступительную сцену из сериала «Ведьмак: Происхождение». Видео доступно на YouTube.

В отрывке Лютик встречает своего двойника с магическими способностями. Также Netflix обнародовал названия всех четырех серий.

Приквел «Ведьмака» — мини-сериал, главные роли в котором сыграли Мишель Йео, Натаниэль Кертис, Ленни Генри, Дилан Моран, Джейкоб Коллинс-Леви и другие. Премьера состоится 25 декабря.

Ранее стало известно, что Netflix планирует снять еще один спин-офф сериала «Ведьмак», который будет посвящен банде «Крысы». Ожидается, что главные роли в новом проекте сыграют актеры Кристель Элвин и Фабиан МакКаллум.

Марина Совина
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Опубликована вступительная сцена из приквела «Ведьмака»
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