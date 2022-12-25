Российские военные уничтожили украинские РСЗО «Ураган» и «Град»
В МО РФ заявили, что военные уничтожили украинские РСЗО «Ураган» и «Град» в Северске и ЛНР
Российские военные уничтожили украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град». Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.