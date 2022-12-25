Российские военные уничтожили украинские РСЗО «Ураган» и «Град»

В МО РФ заявили, что военные уничтожили украинские РСЗО «Ураган» и «Град» в Северске и ЛНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости