Минобороны отчиталось об уничтожении двух установок «Град», обстреливавших ДНР

Российские войска уничтожили две украинские установки систем залпового огня «Град», из которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 23 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отчитались, что боевые машины находились в районе населенного пункта Константиновка.

В ведомстве также добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики были уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США.

Ранее российские военнослужащие огневым налетом поразили подразделения ВСУ на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской народной республики (ЛНР) и Терны в ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.