Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 23 декабря 2022Россия

Российские войска уничтожили две обстреливавшие ДНР установки «Град»

Минобороны отчиталось об уничтожении двух установок «Град», обстреливавших ДНР

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Российские войска уничтожили две украинские установки систем залпового огня «Град», из которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 23 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отчитались, что боевые машины находились в районе населенного пункта Константиновка.

В ведомстве также добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики были уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Ранее российские военнослужащие огневым налетом поразили подразделения ВСУ на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской народной республики (ЛНР) и Терны в ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Российские войска уничтожили две обстреливавшие ДНР установки «Град»
На Украине сочли неубедительным отказ Германии поставлять танки
В Южной Африке решили бороться с браконьерами с помощью детекторов лжи
Изгнанный с курорта за кражу печенья медведь вернулся за рождественским кексом
Российские войска уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР
Освобожденный военный рассказал о попытках «перевоспитания» в украинском плену
Азербайджан потребовал от Варданяна покинуть Карабах
ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР
Бак российского «Союза-5» отправили на испытания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.