Минобороны заявило о поражении огневым налетом подразделений ВСУ

Российские военнослужащие огневым налетом поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«Поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики», — заявили в российском военном ведомстве.

Потери украинских войск на этом направлении за сутки составили более 20 убитых и раненых военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка Луганской народной республики (ЛНР).