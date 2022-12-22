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13:30, 22 декабря 2022Россия

Российские военные поразили подразделения ВСУ огневым налетом

Минобороны заявило о поражении огневым налетом подразделений ВСУ

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Российские военнослужащие огневым налетом поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«Поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики», — заявили в российском военном ведомстве.

Потери украинских войск на этом направлении за сутки составили более 20 убитых и раненых военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка Луганской народной республики (ЛНР).

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Варвара Родикова
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