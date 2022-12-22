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13:13, 22 декабря 2022Россия

Минобороны доложило о перехвате реактивных снарядов HIMARS в ЛНР

МО РФ: в ЛНР перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS

Фото: Diana Cossaboom / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом доложил журналистам в четверг, 22 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что также удалось сбить три беспилотника противника в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковский Донецкой народной республики.

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«Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8», — уточнили в Минобороны.

Ранее российское военное ведомство отчиталось о двух перехваченных реактивных снарядах HIMARS в Первомайском ЛНР. Тогда же были уничтожены четыре украинских дрона в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Новоукраинское, Графское и Сладкое ДНР.

16 декабря сообщалось, что минимум восемь человек погибли и еще 23 пострадали после удара из американской системы реактивного залпового огня HIMARS по луганскому селу Лантратовка.

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Анна Щербакова
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