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10:54, 25 декабря 2022Экономика

Силуанов назвал санкции против России выгодными США

Министр финансов Силуанов назвал санкции против России выгодными США
СюжетСанкции против России:

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Министр финансов России Антон Силуанов назвал санкции против страны выгодными США, однако подчеркнул, что они дорого обходятся Европе. Интервью с ним вышло на арабском телеканале Asharq News.

«По сути дела, что произошло? Произошло то, что американцы хотели реализовать — их нефтегазовые поставки на рынок Европы увеличились. Но какой ценой для Европы? Ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий», — сказал глава Минфина. По его словам, санкции и взрывы на «Северных потоках» нацелены на то, чтобы США поставляли в европейские страны более дорогой сжиженный газ.

Что касается России, то Силуанов отметил, что в этом году ожидается снижение динамики экономики менее 3 процентов, инфляции — свыше 12 процентов. Министр финансов заявил, что обязательства российского бюджета исполняются, в то время как на Западе серьезная инфляция, заметно растут тарифы на коммунальные услуги и цены.

Как рассказал министр, санкции негативно отразились на логистических процессах. При этом он добавил, что после их введения Россия находит новые рынки сбыта. По его мнению, санкционная риторика уже «всем поднадоела».

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Евгений Шульгин
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