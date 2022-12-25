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10:05, 25 декабря 2022Из жизни

Девушка забыла вытащить тампон и проходила с ним два года

The New York Post: девушка проходила с тампоном два года и списывала боли на болезнь Лайма

Фото: unsplash

Пользовательница социальной сети TikTok Мелани Галеаз забыла вытащить тампон, проходила с ним два года и мучалась от болей, списывая симптомы на болезнь Лайма после укуса клеща. Об этом сообщает The New York Post.

По словам девушки, в возрасте 14 лет у нее появились гинекологические проблемы. Галеаз обратилась к врачу, предполагая, что подозрительные симптомы связаны с тем, что ее укусил клещ. Медик дал девушке лекарства и отпустил домой.

Однако состояние Галеаз не улучшилось. В течение двух лет она игнорировала симптомы, надеясь, что они пройдут с течением времени. «Наконец, я снова пошла к врачу, а затем к гинекологу. Специалист осмотрела меня и ахнула», — вспоминает она. Гинеколог сообщила, что под шейкой матки девушки застрял тампон.

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Девушка утверждает, что за несколько лет тампон начал растворяться, поэтому ей было больно его удалять. «Врачи считают, что у меня была какая-то инфекция в организме, что вполне логично», — говорит она. Галеаз призналась, что все это время не догадывалась о причине плохого самочувствия.

Ранее сообщалось, в Индии женщина перенесла три операции после того, как хирурги забыли в ее животе марлевый тампон. Ошибка была допущена во время кесарева сечения, которое беременной женщине сделали на фоне осложнений.

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Алиса Удовик
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