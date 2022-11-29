Врачи забыли марлевый тампон в животе женщины при кесаревом сечении

The Times of India: в Индии хирурги забыли в животе пациентки марлевый тампон

Жительница пригорода Бангалора, индийский штат Карнатака, перенесла три операции после того, как хирурги забыли в ее животе марлевый тампон. Об этом сообщает The Times of India.

Ошибка была допущена во время кесарева сечения, которое беременной женщине сделали 29 июля 2018 года на фоне осложнений. Вскоре после операции она пожаловалась на выделения и боль в нижней части живота. Врачи не придали этому значения и убедили ее, что подобные симптомы являются нормальными после родов.

Через два месяца, все еще страдая от боли, индианка снова обратилась в больницу. Она предположила, что в ее животе может находиться инородный предмет, но ее слова не приняли всерьез. Пациентке лишь выписали лекарства и сделали УЗИ.

Хотя на снимках не был виден левый яичник, медики приняли решение о хирургическом вмешательстве позднее, когда состояние женщины ухудшилось. После операции у нее появилась боль в области соска, что затрудняло кормление ребенка. Посещая больницу, она продолжала утверждать, что с ее организмом что-то не так. Специалисты по-прежнему игнорировали пациентку, и тогда ее супруг обратился к аюрведическому врачу. Тот порекомендовал сделать МРТ.

Медик был шокирован, обнаружив во время обследования инородный предмет в животе индианки. Ей провели срочную операцию, в ходе которой из брюшной полости удалось извлечь забытый марлевый тампон. Позже выяснилось, что марля повредила сигмовидную кишку женщины, и ей потребовалась третья операция.

Индианка подала иск против больницы, врачи которой делали ей кесарево сечение. Однако адвокат, представляющий интересы больницы, заявил, что в ходе операции никакие хирургические инструменты, включая марлевые тампоны, не были утеряны и не могли быть забыты в брюшной полости женщины.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле пациент перенес успешную операцию на желудке и умер из-за забывчивости хирургов. Когда мужчина начал жаловаться на боли, врачи назначали ему медикаментозное лечение, но потом решили сделать рентген и обнаружили, что хирурги забыли в его желудке ножницы.

