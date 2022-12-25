Российский пенсионер отрубил голову соседке в ответ на замечание

В Тихвине пенсионер отрубил соседке голову топором в ответ на замечание

В Тихвине Ленинградской области 68-летний мужчина отрубил 43-летней соседке голову топором. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По информации правоохранителей, обезглавленное тело женщины было найдено в квартире пенсионера на улице Машиностроителей во второй половине дня. Ее голова была полностью отрублена, на теле зафиксировано множество ножевых ран.

Подозреваемым в убийстве оказался хозяин квартиры: у него дома обнаружили три топора и несколько ножей. По предварительным данным, в тот день соседка сделала ему замечание. Он рассказал, что женщина постоянно следила за ним и хотела довести его до инфаркта. Местные СМИ пишут, что пенсионер был частым посетителем психоневрологического диспансера.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в Сахалинской области суд вынес обвинительный приговор 48-летнему и 50-летнему местным жителям, которые убили топором и расчленили двоих мужчин. Следствие и суд установили, что 12 мая 2021 года трое мужчин распивали алкоголь, во время чего одному из них не понравилась манера поведения и разговора 40-летнего собутыльника, он зарубил оппонента топором. Через восемь дней осужденные таким же образом расправились с 39-летним коллегой, который ранее делал им замечания из-за шума во время застолья.