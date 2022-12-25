Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:28, 25 декабря 2022Из жизни

Девушка с необычной фобией боялась мишуры в течение 20 лет

The Mirror: в Англии девушка в течение 20 лет боялась мишуры и вылечилась от фобии

Фото: Shutterstock

Жительница Лондона, 26-летняя Ханна Слейтер, в течение 20 лет мучалась от фобии мишуры и вылечилась. Об этом сообщает The Mirror.

Девушка рассказала, что необычная фобия появилась у нее в шестилетнем возрасте во время празднования Рождества с родственниками. Двоюродные браться Слейтер решили пошутить и обмотали ее мишурой. «Я не знаю, что произошло, но я впала в состояние полной паники, когда они начали обматывать мою голову. Мне не нравилось, как она царапалась о мою кожу, а громкий звук фольги меня пугал», — вспоминает она. Не желая портить игру, Слейтер дождалась, когда братья обмотают ее тело, а затем громко закричала. Из-за эмоционального потрясения ее стошнило на рождественские подарки.

С тех пор девушку постоянно тошнило при виде мишуры. Она боялась елочного украшения, не могла приходить в гости к друзьям и родственникам и праздновала Рождество одна пять лет подряд. «Обычно мой парень едет домой, чтобы провести Рождество со своей семьей, а я остаюсь дома и смотрю телевизор», — рассказывает Слейтер.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

Однако в 2022 году девушка приняла решение избавиться от своего страха и обратилась за помощью к психотерапевту. После нескольких сессий со специалистом Слейтер удалось побороть фобию. Теперь она хочет наверстать упущенное время и ярко отпраздновать Рождество. «Я поняла, что неправильно воспринимала свои чувства. Я винила мишуру, а не своих двоюродных братьев за безответственность. Как только я это осознала, мне стало легко воспринимать мишуру как нечто безопасное», — утверждает девушка.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании рассказала о необычной фобии, из-за которой она панически боится ванных комнат. Муж женщины и двое детей, которые живут с ними, с пониманием относятся к ее страхам и, когда у нее случается приступ паники, сразу же приходят на помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США
Новак предупредил о дефиците газа в Европе
Москвичам назвали сроки возвращения оттепели
Девушка с необычной фобией боялась мишуры в течение 20 лет
Бывший депутат Рады посоветовал украинцам бежать из страны
Украинские военные попали под «огненный дождь» в Марьинке
Новый год назвали главным религиозным праздником в России
По всей Украине дважды за день объявили воздушную тревогу
В России объяснили слова Путина о приемлемых развязках с Украиной
Представлена сборная самых дорогих футболистов мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.