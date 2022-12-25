Девушка с необычной фобией боялась мишуры в течение 20 лет

The Mirror: в Англии девушка в течение 20 лет боялась мишуры и вылечилась от фобии

Жительница Лондона, 26-летняя Ханна Слейтер, в течение 20 лет мучалась от фобии мишуры и вылечилась. Об этом сообщает The Mirror.

Девушка рассказала, что необычная фобия появилась у нее в шестилетнем возрасте во время празднования Рождества с родственниками. Двоюродные браться Слейтер решили пошутить и обмотали ее мишурой. «Я не знаю, что произошло, но я впала в состояние полной паники, когда они начали обматывать мою голову. Мне не нравилось, как она царапалась о мою кожу, а громкий звук фольги меня пугал», — вспоминает она. Не желая портить игру, Слейтер дождалась, когда братья обмотают ее тело, а затем громко закричала. Из-за эмоционального потрясения ее стошнило на рождественские подарки.

С тех пор девушку постоянно тошнило при виде мишуры. Она боялась елочного украшения, не могла приходить в гости к друзьям и родственникам и праздновала Рождество одна пять лет подряд. «Обычно мой парень едет домой, чтобы провести Рождество со своей семьей, а я остаюсь дома и смотрю телевизор», — рассказывает Слейтер.

Однако в 2022 году девушка приняла решение избавиться от своего страха и обратилась за помощью к психотерапевту. После нескольких сессий со специалистом Слейтер удалось побороть фобию. Теперь она хочет наверстать упущенное время и ярко отпраздновать Рождество. «Я поняла, что неправильно воспринимала свои чувства. Я винила мишуру, а не своих двоюродных братьев за безответственность. Как только я это осознала, мне стало легко воспринимать мишуру как нечто безопасное», — утверждает девушка.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании рассказала о необычной фобии, из-за которой она панически боится ванных комнат. Муж женщины и двое детей, которые живут с ними, с пониманием относятся к ее страхам и, когда у нее случается приступ паники, сразу же приходят на помощь.

