В Британии раскритиковали ультиматум Байдена в адрес Лондона

Читатели Telegraph резко раскритиковали ультиматум президента США Байдена в адрес Лондона

Британцев возмутило заявление президента США Джо Байдена, пригрозившего отменить свой визит в Великобританию, если Лондон и Брюссель не придут к соглашению по Североиранскому протоколу. Соответствующие комментарии появились к публикации The Telegraph в Twitter.

По данным источников издания, Байден планировал посетить мероприятия к 25-й годовщине соглашения Страстной пятницы в Лондоне.

Президент США, который «яростно гордится своим ирландским происхождением» и исповедует католицизм, воздействует на Лондон и ЕС для заключения соглашения по протоколу. Если стороны к нему не придут, то вместо Байдена в Британию поедет госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читатели резко раскритиковали заявление Байдена. «Несмотря на то, что США являются нашим ближайшим союзником, они должны держаться подальше от политики наших стран», — написал пользователь HomeManager2018. «Кто-нибудь может объяснить, почему Байден вмешивается [в дела двух стран]», — спросил MumHardworking1. «Давайте будем честны, Байден не понимает, где находится большую часть дней. Почему нас должно волновать, что он думает?» — отметил SMHinthewild.